Après des jours et surtout des dernières heures de suspense et de tensions maximales, la Knesset a adopté la motion Hauser de report de 120 jours du délai du vote du budget, évitant ainsi au pays des quatrièmes élections. Après différents votes de rejets des réserves émises par l’opposition, l’assemblée plénière de la Knesset a adopté le motion par 67 voix contre 37. Le budget devra donc être adopté d’ici le 23 décembre au plus tard, mais les désaccords entre le Likoud et Bleu-Blanc sur sa forme restent entiers et devront être aplanis d’ici là…sous peine de nouvelles élections au printemps 2021.

Avant le début du vote, le ministre de la Défense Benny Gantz avait donné une conférence de presse virulente contre Binyamin Netanyahou lui intimant de voter en faveur de la proposition de Tsvi Hauser afin d’éviter des élections. En fait, le Premier ministre lui avait coupé l’herbe sous les pieds quelques minutes avant, avec une déclaration enregistrée dans laquelle il rappelait l’accord verbal donné dimanche lors de sa conférence de presse et annonçant qu’il avait donné instruction au groupe Likoud de voter en faveur de la motion.

L’adoption de cette motion de compromis aura deux effets principaux : repousser le délai du vote du budget et procéder à la création d’une commission paritaire chargée des nominations de hauts fonctionnaires importants : le conseiller juridique du gouvernement, le Procureur général de l’Etat et le commandant de la police.

