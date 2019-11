Le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a finalement annoncé lundi soir que sur le plan purement juridique, le Premier ministre Binyamin Netanyahou n’est pas tenu de démissionner suite à ses mises en examen et pourra rester à son poste en tout cas jusqu’à la fin du mandat de ce gouvernement intérimaire. Le conseiller juridique a indiqué que son maintien à son à son poste doit rester du ressort du champ politique et public.

A la question d’une éventuelle victoire de Binyamin Netanyahou lors de prochaines élections et s’il arrivait à former un gouvernement, Avihaï Mandelblit a répondu qu’il ne souhaitait pas répondre à des questions théoriques et qu’il se penchera sur la question le jour où elle se posera.

En revanche, le conseiller juridique a indiqué que le Premier ministre devra peut-être démissionner de ses diverses fonctions de ministre (Agriculture, Affaires sociales et travail, Santé et Relations avec la Diaspora) car la loi qui autorise le maintien au poste après mise en examen ne concerne qu’un Premier ministre et non des ministres.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90