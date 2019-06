Ne’hama Rivlin z.l. l’épouse du président Reouven Rivlin s’est éteinte mardi matin à l’hôpital Beilinson des suites de sa maladie. Elle devait fêter son 74e anniversaire mercredi. Cela faisait quelques années qu’elle souffrait et il y a trois mois, elle avait dû subir une greffe de rein.

Le président de l’Etat et sa famille ont remercié le personnel médical et hospitalier pour les soins et la sollicitude dont elle bénéficié ces derniers mois. Ils ont également adressé des remerciements aux citoyens d’Israël qui se sont régulièrement enquis de sa santé et ont prié pour elle. La famille a également exprimé encore une fois sa gratitude à la famille Helbali qui avait fait don de l’un des reins de leur fils Yaïr z.l.

Dès la nouvelle annoncée, les réactions ne cessent de pleuvoir dans la classe politique, qui rendent hommage à sa personnalité marquante, à sa grande culture et à sa manière aimable d’accueillir tout un chacun.

Le président de la Knesset Yuli Edelstein a écrit: « En mon nom, au nom de tous les membres de la Knesset et du personnel j’adresse toute ma sympathie à mon ami le président de l’Etat Reouven Rivlin et à sa famille à l’occasion de la disparition Ne’hama Rivlin z.l. Elle avait une personnalité particulière et son visage rayonnait lorsque quiconque venait la voir. Elle nous manquera à tous ».

Ayelet Shaked a déclaré: « Avec tous les citoyens d’Israël j’exprime ma sympathie au président reouven Rivlin à l’occasion du décès de son épouse Neh’ama. Reouven et Neh’ama Rivlin constituaient un modèle de couple et d’amour vrai. J’ai eu le mérite de connaître Neh’ama z.l. ces dernières années et j’ai découvert une personnalité extraordinaire avec une amour illimité de l’Etat d’Israël et de ses citoyens ».

Neh’ama Rivlin z.l. s’était mariée avec Reouven Rivlin en 1970 et eut avec lui trois enfants. Elle a toujours soutenu son mari dans ses différentes fonctions politiques mais est toujours restée relativement à l’écart.

Photo Mark Neyman / GPO