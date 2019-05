La réunion entre le Premier ministre et les chefs des différents partis du Camp national – excepté Avigdor Lieberman – s’est achevée. Aucun accord de coalition n’a encore été conclu mais le premier ministre a réussi à obtenir l’engagement des quatre présidents de formations de ne soutenir aucun autre candidat pour la constitution d’un gouvernement. Sur le plan légal, à la fin de ce second délai, le président de l’Etat peut charger un autre député de tenter de former un gouvernement. De ce fait, si aucune coalition n’a été formée d’ici quatre jours, de nouvelles élections seront organisées.

Durant la soirée, Avigdor a continué à souffler le froid. Il a demandé aux partis orthodoxes de montrer plus de souplesse sur la question de la loi de conscription, répétant qu’il « ne bougera pas d’un pouce ». L’ancien ministre de la Défense adopte toutefois une attitude assez paradoxale: d’un côté il traîne les pieds pour entrer dans le gouvernement, et de l’autre, il dénonce par avance un gouvernement reposant sur 60 députés, qu’il qualifie de « gouvernement orthodoxe ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90