Quand vous lirez ces quelques lignes, vous aurez la réponse aux innombrables questions que vous vous posiez avant ce fameux 17/09 ! Mais pas toutes, rassurez-vous !

Alors, vous allez constater une chose essentielle : on oublie trop souvent que ceux qui nous entraînent dans les batailles, ne tiennent pas vraiment compte de nous, surtout le lendemain de leur campagne. Une question se pose : on fait quoi de tous ces slogans anti l’autre, quand l’autre est celui ou celle qui ne pense pas comme vous ? Bref, plus ou moins toute la terre… Que faire aussi de toutes les paroles incendiaires des uns envers les autres, ”pour quelques voix de plus ” ? Quelqu’un s’est-il soucié des conséquences de cette guerre des camps sur nos relations sociales ? Sur mon quotidien, par exemple, avec mon voisin de palier non pratiquant ou avec la postière plutôt de centre gauche ?

En fait, comme dans toutes les guerres de tranchées, les simples soldats sont les plus grandes victimes. Ils ont écouté les consignes d’animosité, ils ont tiré sans réfléchir, sur l’opposant, en face, qui ne pense pas comme eux. Et les voilà à présent allongés côte à côte, blessés, épuisés, lassés par cette guerre d’usure qu’ils n’ont pas choisie. Quant aux généraux, ceux qui les ont envoyés au front, ils auront déjà décidé de s’asseoir et de discuter, de rire même, entre ennemis d’hier.

Très peu de chefs de partis, auront tenu compte d’un facteur primordial : Eloul.

En effet, il reste à peine quelques jours pour réaliser une vraie Teshouva. Mais où étions-nous ? Comment pouvions-nous, jusque-là, tendre la main à D-ieu alors qu’on a été quasi programmés à tirer à boulets rouges sur nos frères, pratiquants ou non, de droite comme de gauche, blancs ou noirs, adeptes du grand Israël ou plutôt disposés aux concessions, en échange d’une bouffée d’espoir, de trêve ou de paix.

Et par-dessus tout, une certitude demeure, même après les résultats : en réalité, personne n’a vraiment gagné.

Le secret de cette course folle où nous avons été entraînés, malgré nous, c’est qu’au bout du compte, on se rend compte, qu’à part les stratèges qui ont aiguisé leur couteau sur nous, personne ne sort vraiment vainqueur.

Heureusement que D-ieu à tout prévu le jour où Il a créé l’homme, il y a exactement 5780 ans ! Il l’a doté d’un atout unique qui lui permet de continuer à vivre, malgré tout. Il lui a offert un remède : l’oubli. L’oubli fait place au pardon, et nous permet d’avancer, à grands pas vers ces jours redoutables du mois de Tishrey.

On va, sur cette dernière ligne droite, tâcher d’effacer de notre mémoire, tous les slogans de ces dernières semaines, et le bruit des balles qui sifflaient sur nos têtes. On va se recentrer sur l’essentiel, le Yom Hadin.

Avraham Azoulay