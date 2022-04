, quelques points importants et conseils pratiques pour la semaine à venir : Le compte à rebours a commence et dans quelques jours nous serons sdv autour de la table du seder, quelques points importants et conseils pratiques pour la semaine à venir :

1. *L’approche* avec laquelle nous abordons les préparatifs est importante, 2 questions clés :

a. Est que ces jours de préparatifs vont se passer dans le stress , la colère et les remontrances envers nos enfants ou, allons-nous réussir à les transformer en une expérience positive, éducative et joyeuse ?

b. Allons-nous, à part les cuisines et préparatifs techniques, consacrer du temps à une préparation spirituelle à la fête de la liberté et à la compréhension de sa valeur personnelle pour nous ?

2. *Le planning correct et la repartition* des tâches entre les membres de la famille sont très importants pour éviter de finir au dernier moment et pour nous permettre de souffler avant la fête : excursion familiale, étude à propos de la fête de Pesah et repos.

3. *Le ménage de la maison* : la règle principale est de ne pas chercher obsessivement le Hametz mais uniquement « ce qui se voit ou se trouve ( baal irahe oimatse) »

Dans la cuisine il faut être strict, car consommer du Hametz même une miette est une interdiction de la Torah.

Il n’est pas nécessaire de secouer chaque livre car il n’est pas censé y avoir un « kazait » de Hametz dans un livre. Celui qui dans l’année mange avec des livres à table fera attention de ne pas les poser à table pendant Pessah.

Coffre a jouets des enfants : il n’est pas nécessaire de tremper les jouets dans de la javel, juste vérifier qu’il n’y a pas de gros bouts de Hametz.

4. *Cacherisation de la cuisine pour Pessah* – la règle principale est « comme il a été avalé il sera rejeté ! » CAD cacherisation par la même méthode que l’utilisation.

*Frigidaire* : Le vider et bien le nettoyer avec eau et savon, il n’est pas nécessaire de couvrir les étagères.

*four* : nettoyer avec eau et savon, le faire marcher à température maximale, recouvrir la grille du four de papier aluminium et poser dessus des plateaux en alu jetables à la place des plateaux usuels.

*lave vaisselle* : nettoyer le filtre de tout résidu de nourriture, attendre 24 heures sans l’utiliser, le faire fonctionner sur le programme le plus long a haute température, vide et avec produit détergent.

*micro-ondes*: bien le nettoyer, attendre 24 heures sans utilisation, faire bouillir dans le micro ondes un verre d’eau jusqu’à ébullition et jusqu’à ce que la vapeur sorte . Sur l’assiette qui tourne posez quelque chose qui sépare comme par exemple un couvercle en plastique entre l’assiette et les aliments de Pessah.

*plan de travail*

bien nettoyer et faire couler de l’eau bouillante, sinon nettoyer et recouvrir de papier aluminium

– gazinière les becs de gaz doivent être cacherisés au chalumeau ou recouverts d’aluminium épais, il n’est pas obligatoire de recouvrir la plaque elle-même (de toute façon, tout ce qui y tombe n’est pas casher toute l’ année et se doit d’être jeté car y tombe lait et viande …)

*plaque à induction ou céramique*

bien nettoyer et faire fonctionner sur chaleur maximale pendant une demi-heure .

*grill*: nettoyer très bien et faire fonctionner longtemps à température élevée ou changer la grille.

– plaque de Shabbat: nettoyer, faire fonctionner 2 heures, recouvrir de papier aluminium

*table*: si on l’utilise dans l’année sans nappe il faut la nettoyer et verser de l’eau bouillante ou la recouvrir d’un plastique ou d’une nappe propre pendant toute la fête.

*chaise à manger pour bébé* : bien nettoyer avec détergent, y compris les coins.

*bouilloire de shabbat*: bien nettoyer, retirer le calcaire, faire bouillir de l’eau et ébouillanter le couvercle.

*bouilloire électrique journalière*: bien nettoyer de l’extérieur.

*dentier* : bien nettoyer.

*placards à linge* : s’il y a un doute sur des miettes dans les poches des vêtements – chercher et vérifier .Pour le linge de table, nappes et serviettes que nous allons utiliser à Pessah – il faut le laver avant la fête.

Rappel!! nettoyer la voiture, poussette et cartables ! !!

5. *Quels produits doivent être avec Casherout de Pessah?*

– *produits de ménage compris liquide vaisselle* : casherout de Pessah n’est pas obligatoire.

– *produits d’hygiene* (shampoing,savons etc) casherout de pessah n’est pas obligatoire.

: il est recommandé d ' utiliser uniquement rouge à lèvres avec casherout de Pessah

– *dentifrice* : il faut acheter un dentifrice avec casherout de pessah.

– *medicaments* : crème, gouttes, injections une casherout de pessah n’est pas obligatoire de meme pour les comprimés qu’on avale et qui n’ont pas de gout.

– *sirop et dragées à sucer* : vérifier la cacherout de Pessah dans les listes publiées.

Les légumineuses * »kitniot »* ne sont pas Hametz, les ashkénazes qui ne les consomment pas peuvent les garder chez eux, sans avoir besoin de les inclure dans leur vente de Hametz

– On peut faire confiance aux Rabbins qui permettent l’huile de soja, de coton et de tournesol et les produits autorisés surlesquels est mentionné: comprend du » Liftit « (en français du crucifère)

– *Chocolat et confiseries* : même s’il est noté » casher pour Pessah pour ceux qui consomment des Kitniots » ils sont permis car ils se sont mélangés avant Pessah et sont annulés par la majorité (batel barov)

-Un ashkénaze peut etre invité chez un sépharade et tout consommer sauf les Kitniot.

-Si un sépharade est invité chez un ashkénaze, celui-ci pourra lui préparer des kitniots dans ses marmites et pourra continuer à les utiliser pour Pessah après 24 heures.

Tout ce qui a été mentionné est l’essence de la loi (Ikar hadin), on peut être plus strict sur ces différents points et en être béni.

Pour toute question – vous pouvez contacter le Rav Yoni-972- (0)-546702313

* Traduit de l’hébreu à la mémoire de Yolande Malka bat Ayala .

Pessah casher et sameah!