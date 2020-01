L’imposture morale du camp du Bien abusera-t-elle encore longtemps les dormeurs ? Il y a un an, en décembre 2018, La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon obtenait l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire pour « lutter contre les groupuscules d’extrême droite en France ». Cette « lèpre qui monte » (Emmanuel Macron) était alors commodément désignée comme l’ennemi de la démocratie et de ses valeurs. Les médias moutonniers l’assuraient : les violences apparues dans les rangs des Gilets jaunes venaient de cette extrême droite également raciste, homophobe antisémite, etc. On connait la suite : plus personne ne conteste aujourd’hui le rôle de l’extrême gauche et de ses groupuscules (antifas, zadistes, black blocs, etc.) dans les guérillas urbaines. Le 10 novembre, cette mouvance de donneurs de leçons, Mélenchon en tête, a officialisé son soutien à la doctrine islamiste la plus obscurantiste et sexiste. La France Insoumise, mais aussi la CGT et une flopée d’organisations gauchistes, ont participé à une « marche contre l’islamophobie », durant laquelle la foule a hurlé « Allah Akbar ! » dans le périmètre des massacres islamistes commis à Charlie Hebdo et au Bataclan. A cette occasion, les judéophobes ont relativisé la Shoah en affirmant que le sort actuel des musulmans en France était comparable à celui des juifs sous Vichy. L’utile étape a été logiquement franchie vendredi par Mélenchon lui-même, qui s’en est pris au Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), bête noire des islamistes et des antisionistes.

