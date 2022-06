Pendant douze jours, la police a cherché la trace de Sapir Nahum, une jeune femme de 24 ans habitante d’Akko, qui avait disparu.

Immédiatement, les soupçons se sont portés sur son ancien compagnon, un Arabe de la ville, Walla Halayila, connu pour être un délinquant, trafiquant de drogues et notamment pour sa participation active aux émeutes de l’année dernière pendant l’opération Gardien des Murailles et ses films sur Tiktok où il incitait à la haine contre la police et Israël. Il avait déjà purgé une peine de 7 ans de prison après un hold-up dans une poste qu’il avait réalisé juste après avoir été libéré d’une arrestation pour vandalisme.

Il a été arrêté dans les jours qui ont suivi la disparition de Sapir. Hier, la police a trouvé un corps de femme dans un puits dans la zone de recherches et cet après-midi, après un travail d’identification, elle a annoncé la terrible nouvelle à la famille. La mère de Sapir, Suzy, a voulu croire jusqu’au dernier moment qu’il ne s’agissait pas de sa fille: »Pourquoi a-t-on tué ma fille? », a-t-elle dit en sanglots. Son frère, Victor, l’a pleurée: »Elle me manque beaucoup, c’est inconcevable qu’elle ait été assassinée et qu’elle ne nous reviendra plus. C’est un drame absolu ».

Sapir était mère de deux enfants, une petite de deux ans et un bébé, qu’elle a eus avec Halayila mais dont il a toujours refusé de reconnaitre la paternité.

Cette nuit, le frère de Halayila a aussi été arrêté et le compagnon de Sapir,z’l, est désormais accusé d’enlèvement et d’homicide.

Les détails de l’affaire ne sont toujours pas autorisés à la publication.

Photo: Police