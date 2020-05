Une nouvelle chaîne de télévision digitale a vu le jour: « Democrat TV ». Elle diffusera pour l’instant chaque jour dès 18h avec pour animatrice principale la journaliste Lucy Ahrish. Comme son nom l’indique, cette chaîne se veut être le porte-voix de ceux qui se sont autoproclamés les « défenseurs de la démocratie » qui serait apparemment en grand danger en Israël…

Mais là n’est pas le problème car dans une démocratie justement, une chaîne de télévision qui se dit ouvertement orientée est légitime, encore plus d’ailleurs que des grandes chaînes nationales censées être neutres mais qui ne le sont pas. Plus problématique est qui se trouve derrière cette initiative: le mouvement Darkenou, (anciennement V-15) kyrielle d’organisations de gauche, et soutenus financièrement par l’incontournable New Israel Fund, lui-même financé à coups de gros budgets par des Etats étrangers essentiellement d’Europe occidentale et scandinave qui entendent influer sur l’avenir de l’Etat d’Israël selon leurs desideratas.

Le premier invité de Lucy Ahrish pour l’inauguration de la chaîne fut Youval Diskin, ancien directeur du Shin Bet qui a pu trouver une tribune pour dire tout le mal qu’il pensait de Binyamin Netanyahou mais aussi du plan de souveraineté qui selon lui « comportera de grands dangers » ainsi qu’une « crise avec le monde arabe et l’Autorité Palestinienne » selon le mantra de « ceux qui savent ».

Photo Illustration