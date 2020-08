Shaoul Meridor, directeur du département des budgets au ministère des Finances a annoncé sa démission. Dans sa lettre au ministre de la Santé Israël Katz, Shaoul Meridor explique : « Durant les derniers mois, et plus encore les dernières semaines, ma capacité d’accomplir mon travail comme directeur du département des budgets est devenue impossible. Malheureusement, vous (Israël Katz) ne m’avez pas permis, ainsi qu’à d’autres fonctionnaires dans divers départements du ministère, d’accomplir ce que nous savons faire : élaborer, proposer, analyser et jauger les décisions politiques qui permettront à l’économie israélienne de surmonter la crise du Corona ».

La lettre de Shaoul Meridor au ministre des Finances est dure mais elle traduit un changement salutaire qu’Israël Katz est peut-être le premier opérer : restaurer l’autorité de l’échelon politique face au « gouvernement des fonctionnaires » qui ronge la démocratie israélienne depuis trop d’années. Dans tous les ministères s’est instaurée une habitude malsaine dans laquelle les décisions politiques prises par les ministres de tutelle sont appliquées ou au contraire freinées voire bloquées en fonction de l’opinion des fonctionnaires ou des conseillers juridiques de ces ministères. Shaoul Meridor avait essuyé de nombreuses critiques durant la première vague du Corona et avait été accusé – avec d’autres hauts fonctionnaires – de freiner l’application des mesures d’aide d’urgence prises par Binyamin Netanyahou et Israël Katz.

Le ministre des Finances s’est félicité de la démission de Shaoul Meridor, l’accusant d’avoir « agi de manière grossière contre le gouvernement pour des raisons de basse politique ». « Sa démission était une décision juste qui s’imposait », a rajouté le ministre qui a annoncé vouloir trouver au plus vite un « remplaçant digne et professionnel qui aidera le gouvernement à appliquer la politique économique qui aura été décidée ».

La ministre des Transports Miri Reguev a également réagi : « Le temps de la gouvernance est arrivé. Nous devons nous dresser de manière déterminée face à la tentative des fonctionnaires de fixer la politique à suivre au lieu de l’appliquer. Nous avons été élus pour gouverner et fixer une politique, avec toute la responsabilité qui en découle. Un fonctionnaire, aussi haut placé qu’il soit, qui n’accepte pas de se plier aux décisions politiques, doit démissionner ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90