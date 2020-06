Avant même de faire son entrée à la Knesset grâce à la « Loi norvégienne », le rav Baroukh Gezahaï a annoncé mardi sa démission de la liste Shass. Il a préféré renoncer à son mandat suite aux révélations largement relayées par les médias dès l’annonce de sa prochaine entrée au Parlement, sur des propos qu’il avait tenus lors d’un cours donné il y a quatre ans. Il y avait dit que « les femmes sont atteintes du cancer du sein parce que qu’elles ne s’habillent pas de manière pudique ».

Dès le « scandale » rendu public, le président du parti Shass Arié Dery s’est entretenu avec le rav Gezahaï et lui a dit que ce genre de propos n’étaient pas acceptables et qu’ils ne représentaient pas le mouvement Shass. Le rav Gezahaï a argué qu’il s’agissait de « propos sortis de leur contexte dans un cours de deux heures » mais qu’il comprenait la situation embarrassante dans laquelle il était et mettait le parti.

Il a donc annoncé mardi son retrait de la liste Shass et ne sera pas député. Il sera remplacé par le n°13 sur la liste, Yaakov-Avraham Zekhariyaou.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90