A., le responsable de la région sud au sein du Shabak a décidé de quitter ses fonctions à l’ombre des graves défaillances qui ont conduit aux massacres du 7 octobre.

Lors de la cérémonie de départ, qui s’est tenue en petit comité, A. a endossé toute la responsabilité de cet échec et a reconnu qu’il quittait l’organisation avec le coeur lourd.

Il a demandé pardon aux familles des personnes assassinées et enlevées ce samedi noir ainsi qu’aux personnes déplacées de chez elles depuis. ”Je ressens que c’est un devoir personnel et moral de demander pardon”, a-t-il déclaré, ”Pardon à tous ceux dont les êtres qui leur sont chers ont été assassinés, à ceux dont les enfants sont tombés au combat, à ceux qui ont été enlevés et qui sont rentrés chez eux et ceux qui sont toujours en captivité et à tous ceux qui sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Votre pardon n’amoindrira pas l’échec mais il aidera à la réparation. Au moins pour moi. Il ne recollera jamais les morceaux du coeur qui a volé en éclats mais il renforcera la lumière qui reste dans le coeur, pour que nous vainquions l’obscurité”.