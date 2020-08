Après des démissions au compte-gouttes, le Premier ministre libanais Hassan Diab a présenté au président Michel Aoun la démission en bloc de son gouvernement, un premier pas que réclamait la rue dans l’espoir d’un changement profond dans la vie politique libanaise. Tentant de faire bonne figure face au mécontentement populaire mais occultant le Hezbollah, le Premier ministre démissionnaire a déclaré que « l’explosion au port de Beyrouth est le résultat de la corruption endémique » (sic) et s’est dit solidaire de ceux qui demandent à ce que les responsables des explosions soient traduits en justice.

Pour l’instant, l’enquête menée en interne par le Liban n’a toujours pas publié ses conclusions, mais sans participation internationale indépendante, il y a peu de chances que la vérité soit avouée même si tous les yeux se tournent vers le quartier de Dahiyeh, fief du Hezbollah. Les questions auxquelles devraient répondre la commission d’enquête n’est pas tant de savoir ce qui a provoqué les explosions – même si cette question est importante – mais de savoir exactement ce qui était entreposé dans ces hangars ou même en sous-sol, à qui cela appartenait, dans quel but et pourquoi les autorités libanaises n’ont pas voulu ou osé faire quoi que ce soit durant des années.

La démission du gouvernement n’est qu’un premier pas vers une « révolution » politique Liban car les manifestants continuent de plus belle à investir les rues de la capitale libanaise. Si le système électoral clanique et confessionnel n’est pas réformé en profondeur avant les prochaines élections et si le Hezbollah continue à tenir en otage le pays en verrouillant le pays et le gouvernement, le résultat du prochain sera : on prend les mêmes et on recommence.

Le Prof. Uzi Rabi, directeur du Centre Moché Dayan d’études du Moyen-Orient et d’Afrique à l’Université de Tel-Aviv, s’est dit pessimiste sur une possibilité d’extirper le Hezbollah du Liban, tant sa toile est solide dans le pays. Par contre, il estime que la population se rendra compte avec plus de force que ce n’est Israël qui est l’ennemi du Liban mais bel et bien l’Iran qui a installé ses métastases au sein du pays du Cèdre.

Photo Wikipedia