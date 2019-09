L’émissaire spécial du président américain pour le Proche-Orient a annoncé sa démission qui prendra effet après la publication du « Plan Trump ».

Sur son compte Twitter, Jason Greenblatt a remercié le président Donald Trump de lui avoir fait confiance durant ces trois ans, et il s’est dit « honoré d’avoir travaillé sur un plan visant à améliorer la vie de millions d’Israéliens, de Palestiniens et d’autres ». Il a également remercié son épouse et ses enfants pour leur patience et leur compréhension durant ses nombreux séjours à l’étranger. Greenblatt a également remercié le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou « pour l’honneur d’avoir travaillé avec lui » et a espéré qu’ils continueront à travailler ensemble à l’avenir.

L’émissaire américain a expliqué sa décision par le fait de vouloir passer plus de temps avec sa famille, rappelant qu’il avait accepté ce poste pour une période de deux ans. Il a toutefois indiqué qu’il continuera à oeuvrer pour la réussite du Plan Trump, mais du dehors.

Le président américain a réagi à cette démission par un tweet: « Après presque trois ans au service de mon administration, Jason Greenblatt s’en va pour le secteur privé. Jason a été pour moi un ami fidèle et un excellent avocat. Son dévouement pour Israël et son obstination à faire avancer la paix entre Israélien et Palestiniens ne seront pas oubliées. Il nous manquera. Merci Jason! »

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui-aussi réagi: « Je veux remercier Jason Greenblatt pour son action dévouée au service de la sécurité et de la paix. Où qu’il était, il n’a jamais hésité à dire la vérité sur ce qu’est Israël face à ses détracteurs. Merci Jason! »

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman s’est dit convaincu que « Jason Greeblatt restera dans les parages et ne sera pas complètement absent, car Israël lui est trop précieux ainsi que les relations de l’Etat juif avec les Etats-Unis ». David Friedman et Jason Greenblatt sont amis depuis longtemps, et l’ambassadeur a salué « ses hautes compétences et sa bonne volonté ».

Pas de réaction officielle par contre de l’Autorité Palestinienne mais officieusement la satisfaction règne. Un haut responsable de l’AP a déclaré: « Bon débarras, et maintenant, il ne reste plus qu’à souhaiter que Donald Trump perde les élections, inch allah! ».

Photo Matti Stern / US Embassy