Nous devons déménager dans une nouvelle ville avant la rentrée scolaire. Nos enfants ont entre 5 et 13 ans. Comment les aider à surmonter la séparation avec leurs amis, le fait de devoir s’intégrer dans une nouvelle école ?

Bonjour chère maman et mazal Tov pour votre nouveau départ. Car oui, c’est comme cela qu’il faut démarrer cette nouvelle aventure : en étant positif. Et si vous êtes bien dans votre peau, en accord avec vous-même et vos décisions, vos enfants le ressentiront et seront rassurés. Bon ça, il fallait que je vous le dise car c’est la base.

Rentrons dans le vif du sujet.

Repérer les lieux

Il serait judicieux de montrer à vos enfants les nouvelles écoles, le chemin pour y aller, les alentours…bref une visite du nouveau quartier permet de leur donner des repères et ils en ont besoin pour se sentir en confiance. Vous pouvez également leur parler de votre propre expérience : « Moi aussi quand j’étais enfant, j’ai dû déménager… ». Ou au contraire : « Je n’ai jamais changé d’école, et j’en aurais rêvé ».

Une rencontre avec le professeur et le directeur de l’école, si possible avant la rentrée, peut s’avérer être une bonne chose. Et la cerise sur le gâteau (si si c’est possible !) c’est qu’ils puissent se faire un ou deux amis du nouveau quartier en question, avant la rentrée, ce qui les intégrera mieux. Mais ça, vous pourrez le faire à condition d’emménager bien avant début septembre. Fréquentez les parcs des environs, c’est le meilleur moyen de connaître les enfants du quartier et leurs parents.

Quitter ses anciens amis, s’en faire des nouveaux

En parlant d’amitié, comment les aider à bien vivre la séparation avec leurs copains ? (Dans certains cas, ce sont des amis avec qui ils ont grandi depuis l’école maternelle).

Certains enfants sont nostalgiques, d’autres pas vraiment. Si vos enfants quittent leurs copains, expliquez-leur qu’ils peuvent s’arranger pour les voir un week-end ou jour férié, s’ils ne sont pas trop loin, ou pendant les vacances. Et aujourd’hui avec le smartphone, whatsapp, Skype etc… il est très facile de rester en contact ! Vous devez en tout cas montrer qu’il est possible de les revoir.

En fonction de l’âge de l’enfant, pourquoi ne pas organiser une petite fête d’inauguration à la maison ?

L’intégration passe également par une inscription à des activités extrascolaires.

Inutile de demander trop de choses à l’enfant après l’école. Evitez l’interrogatoire de police du genre : « Tu t’es fait des copains ? Combien ? À quoi vous avez joué ? Et les professeurs sont sympas ? Tu t’es pas trop ennuyé ? ». Vos enfants risquent de vous trouver intrusive.

Astuce

Commencez par raconter votre journée, toujours de manière positive : « Moi au bureau, j’ai fait la connaissance de… « , racontez des anecdotes. Votre enfant va s’identifier à votre histoire. C’est une manière de rebondir et de l’interroger ensuite : « Qu’est-ce qui t’a plu dans ta journée ? Qu’est-ce qui t’a gêné ? » Il est indispensable d’accompagner les enfants avec bienveillance sans être trop envahissante. Et s’ils n’arrivent pas à vous parler, ils peuvent parler à quelqu’un d’autre de la famille comme les grands-parents, un cousin, une tante…

A savoir

La 1ère semaine est toujours déstabilisante : il est donc important d’instaurer une complicité solide avec vos enfants. Essayez d’apaiser et rassurer l’enfant s’il est anxieux et acceptez ses colères ou changement de comportement. Il peut avoir du mal à dormir aussi.

Comme pour les adultes, il leur faudra un peu de temps pour qu’ils s’habituent à leur nouvel environnement. Il est préférable que vous puissiez les récupérer et /ou les accompagner à l’école les premiers temps. Profitez du chemin pour les encourager, et dialoguer sans pression.

Notez que les parents d’élèves ou le psychologue de l’école sont aussi présents pour soutenir les parents. N’hésitez pas à communiquer.

Au final, un déménagement est-il vraiment une épreuve difficile pour un enfant ?

L’enfant est déraciné il peut le vivre comme un déchirement…mais il y en a heureusement pour qui ça se passe super bien ! Tout dépend aussi comment vous le vivez ! Et de la nature de l’enfant (sensible, sociable, anxieux…).

Un déménagement est une source de stress pour les parents et donc les enfants le ressentent. Ce moment est plus ou moins difficile, tout dépend du contexte, si l’on déménage à cause d’un divorce, un nouveau travail, si on change de pays…

Montrez aux enfants que ce déménagement est positif.

Montrez-leur votre enthousiasme. Lors du déménagement, sollicitez-les pour préparer les cartons …ça les aidera à prendre conscience de la situation.

Si vous sentez que vos enfants sont tristes, ne s’intègrent pas, sont en échec scolaire, consultez un psy sans trop attendre.

Je vous souhaite un bon déménagement, et une belle réussite pour vos enfants.

Stella, praticienne en Psychothérapie et psychoGénéalogie enfants et adultes à Netanya

Téléphone 0537707059

Facebook: Stella Thérapeute