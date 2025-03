Une cellule terroriste originaire de Naplouse, opérant sous les directives et le financement du quartier général du Hamas en Turquie pour réaliser des attentats armés et à l’explosif, a été déjouée. Dans le cadre de l’enquête, un fusil M16 et des dizaines de milliers de dollars en espèces ont été saisis.

Lors d’une opération conjointe du Shin Bet, de l’unité centrale du district de Judée-Samarie et de Tsahal, six suspects palestiniens, résidents de Naplouse, ont été arrêtés durant les mois de janvier et février, soupçonnés d’implication dans des activités terroristes, notamment la planification et l’exécution d’attaques armées et la pose d’engins explosifs.

L’enquête menée par le Shin Bet et la police a révélé que la cellule agissait sous les directives directes du Hamas basé en Turquie, les suspects recevant un financement de plusieurs dizaines de milliers de dollars destinés à perpétrer des attaques contre les forces de sécurité et d’autres cibles dans la région de Judée-Samarie.

Lors de l’arrestation de trois suspects le 29 janvier, un fusil M-16 et environ 40 000 dollars en espèces ont été saisis. Un autre suspect arrêté ce jour-là a remis 20 000 dollars supplémentaires aux forces de l’ordre. Trois autres suspects ont été arrêtés par la suite. Tous les détenus ont été transférés pour interrogatoire au Service général de sécurité et à l’unité centrale du district.

Suite à l’enquête et après les révélations de l’un des détenus, les forces israéliennes ont localisé une bombe à fil prête à l’emploi sur une route près du carrefour de Jith en Samarie. Le dispositif a été détruit par les services de déminage.