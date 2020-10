Riyad Al-Maliki, le responsable des Affaires étrangères au sein de l’Autorité Palestinienne s’est adressé à l’Onu en demandant de convoquer d’urgence une « conférence internationale pour la paix » pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

S’exprimant devant le Conseil de sécurité, Al-Maliki a supplié le membres et a averti qu’il s’agissait probablement « de la dernière occasion pour les Nations-Unies de prouver leur engagement en faveur de la paix conformément à la légitimité internationale et pour éviter des initiatives unilatérales (de la part d’Israël). Al-Maliki a souligné que « seules les pressions ont fait plier Israël dans son plan d’annexion illégal ». Il a appelé la communauté internationale à « agir pour sauver la paix et répondre positivement à l’appel d’Abou Mazen de convoquer une conférence internationale afin d’aider les parties à parvenir à un accord de paix par la négociation car tant qu’Israël ne paiera pas le prix pour l’occupation il ne négociera pas avec sincérité ».

Un appel pathétique de l’organisation terroriste qui ne sait plus à qui s’adresser pour qu’on l’écoute et qui regarde avec stupeur la paix – réelle – se tisser entre Israël et de plus en plus de pays arabes.

Photo Flash 90