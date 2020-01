Le conseiller juridique de la Knesset Eyal Inon doit se prononcer dimanche sur l’habilité ou non (selon lui) du président de la Knesset Yuli Edelstein à opposer un veto à la convocation d’une commission de la Knesset qui scellerait le sort de Binyamin Netanyahou.

Yuli Edelstein a annoncé qu’il donnera une conférence de presse dimanche midi dans laquelle il compte donner son avis sur toute cette question qui est devenue plus politique que juridique, ou plutôt qui est totalement politique sous couvert de juridisme. Si Eyal Inon annonce que le président de la Knesset est inapte a s’opposer à une telle convocation, une commission de la Knesset serait alors convoquée dans les prochains jours pour débattre de la demande d’immunité faite par le Premier ministre. Dès lors, ce dernier se verrait barrer la route pour un mandat supplémentaire puisque l’équilibre actuel des forces à la Knesset est en défaveur du Premier ministre, Avigdor Lieberman ayant décidé de tout entreprendre pour faire chuter Binyamin Netanyahou.

Le Likoud a saisi la Cour suprême

Avant que le conseiller juridique de la Knesset ne s’exprime, le Likoud a saisi la Cour suprême afin d’invalider l’intervention du conseiller juridique de la Knesset, pour « conflit d’intérêts ». En effet, son épouse est parmi les plus farouches adversaires du Premier ministre dans les différentes affaires judiciaires qui le concernent. Au Likoud on estime que le conseiller juridique aurait dû dès le début se déclarer « incompétent » pour s’impliquer dans les débats sur le demande d’immunité du Premier ministre. Eyal Inon a évoqué cette question il y a deux jours, jurant « que lui et son épouse n’avaient jamais évoqué entre eux les dossiers Netanyahou ». « Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles », a réagi samedi soir le Premier ministre dans une vidéo, soulignant que si l’épouse du conseiller juridique de la Knesset avait été une avocate de la défense dans ces dossiers, l’opposition aurait rué dans les brancards pour faire invalider le conseiller juridique sur la question de l’immunité.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90