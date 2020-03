Le président du groupe Bleu-Blanc à la Knesset Avi Nisenkorn a adressé une lettre au président de la Knesset Yuli Edelstein lui demandant de mettre en place le vote de sa propre destitution pour lundi prochain! Bleu-Blanc veut remplacer Yuli Edelstein par Meïr Cohen (Yesh Atid) afin de préparer le terrain au vote d’une loi visant à interdire à Binyamin Netanyahou de former le prochain gouvernement.

Cette lettre écrite au lendemain de l’appel de Binyamin Netanyahou à la formation d’un gouvernement d’urgence nationale a provoqué la colère au Likoud: « Cette annonce de Bleu-Blanc est une véritable honte. L’Etat d’Israël se trouve dans un état d’urgence nationale, le plus important depuis sa création. Et moins de 24 heures après l’appel du Premier ministre pour la formation d’un gouvernement d’urgence nationale afin de se mesurer ensemble à la crise du Corona, a Bleu-Blanc on n’a toujours pas compris l’ampleur de cette crise et on continue à se livrer à de la basse politique. Zéro pointé pour le leadership et la clairvoyance ».

De son côté, Binyamin Nertanyahou a appelé Benny Gantz à « se ressaisir et à venir rejoindre un gouvernement d’urgence nationale ».

