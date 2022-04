Des jeunes juifs de la Vieille ville de Jérusalem et des organisations sionistes ont déposé une demande à la police afin de procéder mercredi à une marche des drapeaux autour de la Vieille ville et notamment à l’endroit où un autobus de la compagnie Egged se rendant au Kotel avait été bombardé de pierres. Plusieurs personnes avaient été blessées.

Pour appuyer leur demande, ils ont écrit : « Les images et vidéos de ce qui se passe en Vieille ville indiquent une perte de la souveraineté et provoquent une peur parmi la population de se rendre en Vieille ville. Nous avons tous été choqués des coups subis par des Juifs qui marchaient revêtus de leur talit et nous refusons de céder devant les menaces de ceux qui veulent nous faire peur. C’est pour cela que nous souhaitons défiler fièrement avec le drapeau national et placer Jérusalem au-dessus de toutes nos joies. Nous invitons la population a venir mercredi à 17h00 au Kikar Safra où débutera la marche autour des remparts de la Vieille ville ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90