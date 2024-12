L’institut de l’héritage de Ben Gourion publie aujourd’hui (dimanche) à l’occasion de l’anniversaire du décès du premier Premier ministre israélien un document historique: le brouillon écrit de la main de Ben Gourion du discours qu’il a prononcé lors du 22e congrès sioniste à Bâle, en 1946.

Dans ce discours, Ben Gourion insistait sur l’importance du Neguev et de la sécurité de cette partie d’Israël: ”Nous avons prouvé qu’il était possible de fonder des localités florissantes mais outre le plaisir sioniste procuré par cette douzaine de localités nous sommes animés par une inquiétude profonde. En effet, nous sommes devenus responsables de la vie des jeunes qui se sont installés dans ce désert. Nous avons envoyé dans ce désert des centaines de nos jeunes qui sont ce que nous avons de plus cher et dans les faits nous avons délaissé leur vie. S’il arrive un drame, il sera beaucoup plus difficile de les aider que dans n’importe quel autre endroit du pays. Ceux qui sont allés dans le Neguev savent les risques et n’ont pas peur mais nous devons avoir peur, nous n’avons pas le droit de nous taire, nous devons assumer la responsabilité de leur sécurité. Avant tout, nous devons construire un centre juif, un centre de la force juive dans le Neguev. Nous devons donner des moyens sécuritaires pour le cas où il serait impossible d’apporter de l’aide depuis Tel Aviv, ils auront alors une force pour les défendre”, peut-on lire dans ce brouillon.

Ces phrases écrites par celui qui a détenu le portefeuille de la Défense du congrès sioniste résonnent particulièrement aujourd’hui après le drame du 7 octobre, lors duquel les localités du Neguev ont été attaquées.

Eytan Donitz, le directeur de l’institut de l’héritage de Ben Gourion, a commenté ce document: ”Dans un discours datant de 1946, au moment où Ben Gourion a pris la charge du portefeuille de la Défense, deux mois après la fondation de 11 points de peuplement dans le Neguev, Ben Gourion choisit de se concentrer sur les habitants du Neguev et l’importance de les protéger. A l’heure où nous faisons face à des défis sécuritaires difficiles concernant la question du retour des otages, les paroles de Ben Gourion sont plus que jamais évocatrices. Ce document exceptionnel, écrit il y a près de 80 ans, aurait pu l’être aujourd’hui. Ben Gourion, qui était totalement conscient des défis sécuritaires, a présenté une approche basée sur la compréhension de la responsabilité du mouvement sioniste vis-à-vis de la sécurité des pionniers. Ses propos aujourd’hui résonnent non seulement par rapport à des sujets de défense de la présence juive mais aussi des valeurs de la protection de la vie et du contrat entre l’Etat et ses citoyens”.