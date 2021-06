Israël a fait son entrée dans le club restreint des pays possédant des systèmes de lasers destinés à détruire des menaces venant du ciel. Une série d’essais concluants au-dessus de la mer s’est achevée avec un avion Cesna équipé d’un système laser produit par Elbit Systems Ltd, capable de détruire des drones et des drones multirotors.

Dans les années à venir, ce système sera capable de détruire d’autres catégories de menaces telles que les obus de mortier, les roquettes et même les ballons piégés. Il pourra aussi être utilisé à des fins offensives. Le système sera opérationnel d’ici 3 à 4 ans et permettra un développement stratégique significatif dans la défense aérienne de l’Etat d’Israël. Ce système complètera le dispositif de défense aérienne du pays qui se compose de Dôme de Fer, Baguette Magique et des missiles ‘Hetz.

Les industries militaires travaillent également sur un système de laser terrestre qui sera testé d’ici la fin de l’année. Ce système puissant pourra se mesures toutes les menaces en provenance de la bande de Gaza pas voie aérienne sur un rayon de 10 km.

L’avantage de ces systèmes est leur coût extrêmement réduit.

Photo porte-parole ministère de la Défense