Le Dispositif national de défense cybernétique israélien est venu en aide à la Tchéquie pour repousser une attaque cybernétique de grande envergure. Cela se passait au mois d’avril, lors du pic de la crise du Corona, avec une attaque menée contre les systèmes informatiques d’hôpitaux, des centres de recherche tchèques et l’aéroport national. Conformément aux accords de coopération entre Israël et la Tchéquie dans le domaine de la protection cybernétique, le Dispositif national de défense cybernétique ainsi que des compagnies privées ont participé avec succès aux efforts pour juguler de l’attaque. Par ailleurs, le Dispositif national de défense cybernétique a aidé la Tchéquie dans l’enquête pour trouver l’origine de cette attaque et a fourni des informations qui ont permis de mieux gérer la situation.

Des attaques cybernétiques ont également été menées récemment contre des hôpitaux et des établissements médicaux en Israël dans le but de perturber le combat contre le Corona.

