On le sentait arriver: la loi sur la Judée-Samarie présentée par Guidon Saar n’est pas passée. La coalition n’a pas réussi à réunir une majorité autour de cette loi. Deux de ses propres députés ont voté contre: Mazen Ganaïm de Ra’am et Ghaina Rinawie Zoabi de Meretz.

Le vote étant nominatif, le député de Ra’am a été attaqué verbalement par Nir Orbach (Yamina) juste après avoir déclaré qu’il était contre. Ce dernier a lancé à son collègue arabe de la coalition: »Vous ne voulez pas être des partenaires. L’expérience avec vous a échoué ».

ההצבעה על תקנות יו"ש: ח"כ מאזן גנאים הצביע נגד. באופוזיציה מחאו כפיים, ח"כ ניר אורבך קרא לרע"ם: אתם לא רוצים להיות שותפים. הניסוי איתכם נכשלhttps://t.co/22HAkdEnRI@ZeevKam pic.twitter.com/Xm5O0gBMpL — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2022

Mansour Abbas et Idit Silman ont préféré, quant à eux, sortir de l’enceinte de la Knesset pour ne pas avoir à voter.

L’opposition a voté contre cette loi, qui est pourtant fondamentale pour la Judée-Samarie. Ce faisant, elle espère faire tomber au plus vite le gouvernement, ce qui permettrait de prolonger le délai pour refaire voter cette loi à la constitution d’un prochain gouvernement. A ce moment, l’opposition, qui pense qu’elle reviendra aux affaires, s’empressera de faire voter cette loi et ainsi d’empêcher la Judée-Samarie d’être plongée dans le chaos juridique et pénal.

Finalement, 58 députés ont voté contre et 52 pour, le reste s’étant absenté de la salle.

Le chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich a conclu ce vote par ces mots: »Ce soir, nous avons encore eu la preuve que ce gouvernement repose sur des éléments anti-sionistes et qu’elle ne peut pas se soucier des valeurs et des besoins les plus élémentaires des citoyens israéliens. Ce gouvernement n’a aucune légitimité et aujourd’hui, nous nous sommes rapprochés, avec l’aide D ieu, d’un pas vers la fin de son l’existence du gouvernement Bennett-Abbas-Tibi ».

Au sein de la coalition, on accuse le coup, mais on ne baisse pas les bras, la loi sera, à nouveau présentée en première lecture. Elle a jusqu’au 30 juin pour la faire passer en trois lectures. Le ministre des Affaires étrangères a twitté: »Comme toujours après une défaite, nous reviendrons plus forts ».