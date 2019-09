L’Union Postale Universelle (UPU) a rejeté en fin de semaine dernière la demande de l’AP d’être acceptée en son sein comme “Etat de Palestine”. La centrale terroriste avait déposé sa demande le 27 mars dernier.

Selon le règlement de l’UPU, pour qu’un “Etat” non membre de l’ONU puisse être accepté, il lui faut recueillir l’accord d’au-moins deux-tiers des 192 pays membres, autrement dit 128 votes positifs. Une demande officielle écrite avait été envoyée à tous les pays membres de l’UPU et après un intense effort diplomatique israélien et américain la demande de l’AP a essuyé un lourd revers: seuls 56 pays ont répondu positivement, 7 se sont opposés, 23 ont déclaré s’abstenir et 106 n’ont même pas répondu, ce qui équivaut à une abstention selon le règlement. L’AP a ainsi recueilli moins de la moitié des votes nécessaires!

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz s’est félicité de cet échec: “Le but réel des Palestiniens dans leurs tentatives d’adhérer à des des organisations internationales est de contourner toute négociation avec Israël et d’utiliser ces organisations pour les détourner de leurs buts initiaux et attaquer Israël. Nous ne permettrons pas cela.”

