Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a décidé de prolonger et d’augmenter la déduction d’impôts accordée par le gouvernement précédent aux parents qui travaillent. C’est ce qu’a révélé le site Ynet.

La loi votée par la précédente Knesset accordait une déduction d’un point d’impôt pour l’année d’imposition 2022 aux parents dont les enfants ont entre 6 et 12 ans, chaque point valant 2976 shekels par an et par enfant dans la tranche d’âge concernée.

Cet avantage fiscal prend fin au 1er février 2023 et Smotrich a donc décidé qu’il serait prolongé mais aussi élargi aux parents d’enfants entre 12 et 18 ans. Le point fiscal en 2023 vaut 235 shekels par mois soit 2820 shekels sur l’année.

Cependant, il faut noter que cette déduction d’impôts ne se verra sur la fiche de paie qu’à partir du mois de juin, le temps de passer les lois nécessaires, mais elle sera rétroactive jusqu’au mois de février et sera en vigueur jusqu’en décembre 2024. Elle coutera 6 milliards de shekels à l’Etat sur les deux ans.

Grâce à cette décision, les parents qui travaillent verront leur salaire net augmenter de centaines voire de milliers de shekels suivant leur situation familiale et fiscale.