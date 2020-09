Les directeur des opération au sein de l’Unrwa, Matthias Schmale, a fait une « découverte » bien tardive : lors d’une distribution de colis à des « réfugiés palestiniens » il a dit avoir « découvert » qu’il avait sur ses listes des personnes qui n’étaient plus en vie ou qui avaient quitté la bande de Gaza depuis un certain temps.

Cela fait très longtemps qu’Israël mais aussi les Etats-Unis font part du scandale appelé « Unrwa ». Non seulement cette agence de l’Onu n’a été créée en 1949 que pour les « réfugiés » arabes, non seulement elle permet la diffusion de la haine antisémite, du négationnisme et de l’apologie du terrorisme dans les réseaux d’écoles qu’elle finance, non seulement elle perpétue le statut de réfugié de manière héréditaire (contrairement au Haut commissariat aux Réfugiés) mais elle constitue aussi un énorme scandale financier par un recensement frauduleux qui gonfle artificellement le nombre de « réfugiés » qui appremment gardent ce statut même dans l’au-delà…

Photo Wissam Nassar / Flash 90