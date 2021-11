Le Shin Bet a autorisé à publication le démantèlement il y a quelques semaines d’une vaste cellule du Hamas en Judée-Samarie. La police et Tsahal ont collaboré à l’enquête particulièrement réussie et aux arrestations. Cette cellule était téléguidée depuis des responsables du Hamas à l’étranger et préparait toute une série d’attentats meurtriers en Judée-Samarie et à Jérusalem, y compris des « attentats-suicides ». Pour donner une idée de l’ampleur de cette cellule, pas moins de cinquante suspects ont été arrêtés. Lors des fouilles, les forces de sécurité ont trouvé de grosses sommes d’argent, des armes, des munitions et du matériel pour fabriquer des ceintures d’explosifs.

Photo porte-parole Tsahal