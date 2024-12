Une lampe à huile en céramique très rare datant de la fin de la période romaine, décorée de représentations de la menorah du Temple, d’une pelle à encens et d’un loulav a récemment été découverte lors d’une fouille archéologique de l’Autorité des antiquités d’Israël près du mont des Oliviers, Har Hazeitim, à Jérusalem. Cette trouvaille unique, qui a été utilisée pour l’allumage il y a environ 1 700 ans, offre un aperçu fascinant de la vie culturelle et religieuse juive de cette période.

(Crédit Photo: Photographer: Emil Aladjem Israel Antiquities Authority)

Le directeur des fouilles pour le compte de l’Autorité des antiquités d’Israël, Michael Chernin, a estimé : « Cette découverte est particulièrement surprenante car nous avons très peu de preuves de l’existence d’une colonie juive à Jérusalem et dans les environs de cette période. Après que l’empereur romain Hadrien a réprimé la rébellion de Bar Kochba en 135 de notre ère, les Juifs ont été expulsés de la ville. La lampe du Mont des Oliviers est l’une des rares traces matérielles d’une présence juive autour de Jérusalem aux IIIe-Ve siècles de notre ère ».

Il a ajouté : « Il est évident que le fabricant de la lampe a consacré beaucoup de temps et d’efforts à sa décoration ».

Le ministre du Patrimoine, le Rav Amichai Eliyahou, a déclaré : « Cette lampe à huile unique, qui porte de manière passionnante les symboles du Temple, relie les lumières du passé à la fête de Hanoucca d’aujourd’hui, et exprime le lien profond et de longue date de la nation d’Israël avec son patrimoine et la mémoire du Temple. »

La lampe sera présentée au public pour la première fois pendant la fête de Hanoucca, aux côtés de moules en pierre utilisés pour fabriquer des lampes en céramique. Cela se fera dans le cadre des visites organisées au Campus national Jay et Jeanie Schottenstein pour l’archéologie d’Israël situé à Jérusalem.