Dans le cadre de fouilles menées par l’Autorité des antiquités d’Israël, le ministère de Jérusalem et le Fonds national juif, une grotte funéraire vieille de 2000 ans, datant de la période du Second Temple, a été découverte.

Il s’agit de la grotte de Salomé, l’une des grottes funéraires les plus importantes. Elle porte le nom de Salomé – la sage-femme de Jésus – en raison d’une tradition populaire qui identifie ce lieu comme étant celui de sa sépulture.

Les fouilles sur place ont mis à jour des vestiges de magasins antiques, qui selon les archéologues, faisaient du commerce de lampes en argile.

« Dans la boutique, nous avons trouvé des centaines de lampes complètes et cassées datant des VIIIe-IXe siècles de notre ère », expliquent Nir Shimshon-Paran et Zvi Firer, directeurs des fouilles de la région sud de l’Autorité des Antiquités d’Israël. « Les lampes ont peut-être servi à éclairer la grotte, ou dans le cadre des cérémonies religieuses, de la même manière que les bougies distribuées aujourd’hui sur les tombes des justes et dans les églises. »

La grotte avait déjà été découverte, il y a 40 ans par des pilleurs d’antiquités. Une fouille archéologique avait, par la suite, été effectuée par le professeur Amos Kloner du département des antiquités. La grotte comprenait plusieurs chambres avec de multiples tumulus (éminence artificielle recouvrant une sépulture) creusés dans le roc (niches funéraires) et des ossuaires brisés (boîtes en pierre), attestant de la coutume juive d’enterrement. La coutume juive de l’inhumation secondaire dans des ossuaires en pierre est bien connue dans les archives archéologiques, mais la surprise a été l’adaptation de la grotte en une chapelle chrétienne. À en juger par les croix et les dizaines d’inscriptions gravées sur les murs de la grotte aux périodes byzantine et paléochrétienne, la chapelle était dédiée à Salomé.

« Le nom Salomé était un nom juif courant à l’époque du Second Temple et était également connu dans les familles hasmonéennes et hérodienne », expliquent Paran et Firer. « Selon une tradition chrétienne, Salomé était la sage-femme de Bethléem, appelée à participer à la naissance de Jésus ».

La grotte elle-même a été fouillée il y a de nombreuses années, et maintenant l’Autorité des antiquités d’Israël expose le parvis de la grotte. La cour, qui s’étend sur 350 m², est entourée de murs en pierre de taille et présente des sols en dalles de pierre et en mosaïque. Les entrées menant à la grotte et à la chapelle intérieure ont été exposées, certaines pierres sculptées de fins motifs végétaux décoratifs, notamment des rosaces, des grenades et des vases d’acanthe, caractéristiques juives. Le parvis et la grotte elle-même attestent que le tombeau familial appartenait à une riche famille juive qui a investi beaucoup d’efforts dans la préparation de la grotte. Il est à noter que la cour menant aux grottes funéraires était généralement creusée dans la roche et non construite de manière élaborée en maçonnerie de pierre de taille comme ce parvis.

La vénération de Salomé et l’utilisation du parvis et de la grotte se sont poursuivies jusqu’au IXe siècle de notre ère, après la conquête musulmane. Il est intéressant de noter que certaines des inscriptions ont été inscrites en arabe, tandis que les croyants chrétiens ont continué à prier sur le site.

« Salomé est une figure mystérieuse », disent les chercheurs. « Le tombeau familial atteste que ses propriétaires étaient une famille de haut rang dans la Shefelah de Judée à l’époque du Second Temple. Le culte de Salomé, sanctifié dans le christianisme, appartient à un phénomène plus large, par lequel les pèlerins chrétiens du Ve siècle de notre ère ont rencontré et sanctifié des sites juifs. Le nom de Salomé est peut-être apparu dans l’Antiquité sur l’un des ossuaires (qui n’existent plus) de la tombe, et la tradition identifiant le site avec Salomé la sage-femme s’est développée, la grotte devenant vénérée par le christianisme ».