C’est par hasard qu’un internaute, utilisateur de Google Maps, a découvert une ville fantôme en Irak, qui ne serait autre que Our Kassdim, la ville où est né Avraham Avinou.

Alors qu’il observait les sites de la région en les parcourant à l’aide de Google Maps, il a remarqué des ruines qui dépassaient légèrement du sable. Il s’agirait de la ville d’Our qui, selon les estimations, a été enfouie sous le sable 500 ans avant J.C.

Celui qui a fait cette découverte a publié un message où il donne les coordonnées géographiques du lieu et explique qu’il s’agit d’une ville qui a existé environ 4000 ans avant J.C. et qui, à cette époque, était l’une des villes les plus peuplées de la région de Mésopotamie, avec 65000 habitants.

Ce site serait donc l’un des plus antiques au monde où aurait coulé le fleuve Prat. Le lit du fleuve, en raison des changements géologiques et environnementaux, se situerait aujourd’hui à une vingtaine de kilomètres. La construction la plus visible et la mieux conservée sur place est une ziggourat, édifice religieux typique de l’époque d’Avraham Avinou et que l’on retrouve dans différents endroits de ce qui fut la Mésopotamie.

Les archéologues sont néanmoins partagés sur la localisation exacte de la ville de naissance d’Avraham Avinou. Pour certains, elle ne serait pas en Irak mais au sud de la Turquie et pour d’autres au nord de la Syrie.

Photo : Illustration tobeytravels Wikipédia