A quelques jours de son arrivée en Israël, le président tchèque Miloš Zeman a accordé une interview au quotidien Israël Hayom. Il a rappelé qu’il est très favorable au transfert de l’ambassade de Tchéquie à Jérusalem est que ce transfert est en cours de processus. “Plusieurs pas concrets ont déjà été effectués, comme l’ouverture d’un consulat honoraire au mois de mai et l’inauguration prochaine de la ‘Maison tchèque’ à Jérusalem “, a-t-il précisé. Il a promis qu’il fera tout pour que ce transfert se fasse entièrement.

Miloš Zeman a également évoqué le conflit israélo-palestinien: “Permettez-moi d’être un peu provocateur. Je pense que la solution à deux Etats est impossible. Je ne pense pas qu’il doive y avoir deux Etats indépendants (…) A Gaza, il y a un régime terroriste avec le Hamas. Peut-on négocier avec des terroristes? Non, assurément. Il faut le combattre. Et de l’autre côté, avec l’Autorité Palestinienne, il n’y a pas d’élections libres, le président Abbas règne bien au-delà de son mandat légal. Pourquoi négocier avec une instance et des dirigeants non-démocratiques??”

Le président tchèque est connu pour ses prises de position nettement pro-israéliennes et son amitié pour le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Voici ce qu’il disait en octobre 2017: “Je suis un ami d’Israël, j’éprouve une profonde affection pour Israël. La paix au Proche-Orient doit se baser avant tout sur la sécurité totale pour Israël. Je connais bien l’histoire de toutes les guerres d’Israël depuis 1948. Israël les a toutes remportées, mais s’il en avait perdu une seule, la signification aurait été claire: la disparition de l’Etat juif”. Et il faut se souvenir avec gratitude que c’est aussi grâce à la Tchécoslovaquie de l’époque, qui a fourni beaucoup d’armement à l’Israël naissant, que la Guerre d’Indépendance a pu être remportée contre toute attente.

