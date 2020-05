Deux jours après le dessin antisémite publié sur sa page Facebook, l’ayatollah Ali Khamenei s’est « surpassé » vendredi lors de son discours de la « Journée Al-Qods » : « Israël est une tumeur cancéreuse au Moyen-Orient (…) Il n’y a pas de crime contre l’humanité à l’époque moderne qui puisse être comparé à l’occupation de la Palestine (…) Le virus du sionisme ne tiendra pas avec les années et les régime sioniste ne survivra pas. Il sera anéanti ».

L’ayatollah a accusé l’Occident d’être coupable « de la création destructrice de l’Etat d’Israël, fruit d’un complot judéo-britannique ». Il a appelé les Etats musulmans à « ne pas abandonner leur engagement à la cause palestinienne » et à « la poursuite du soulèvement palestinien et du Jihad jusqu’à la libération de la Palestine ».

En comparant Israël au virus du Corona, l’ayatollah a heureusement précisé que ses propos étaient « anti-israéliens et non antisémites »!

Et nous, paranoïaques, qui avions peur….

Photo Wikipedia