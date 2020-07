Après la tentative d’infiltration en Israël d’un commando du Hezbollah, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz ont fait chacun une courte une déclaration commune sur la situation tendue à la frontière nord d’Israël.

Binyamin Netanyahou : « Israël continuera à agir contre la tentative de l’Iran de s’installer militairement dans notre région. Nasrallah met le Liban en difficulté à cause de l’Iran. Aujourd’hui, un commando du Hezbollah s’est infiltré en Israël. Grâce à la bonne préparation opérationnelle des forces sur le terrain, et grâce aux officiers, Tsahal a mis cette tentative en échec. Nous considérons comme très grave cette tentative de s’infiltrer sur notre territoire. Le Hezbollah et l’Etat libanais portent l’entière responsabilité de cet incident et pour toute future attaque depuis le Liban contre Israël. Le Hezbollah doit savoir qu’il joue avec le feu. Toute attaque contre nous sera suivie d’une réaction extrêmement puissante. Nasrallah a déjà commis une énorme erreur d’appréciation quant à la détermination d’Israël à assurer sa défense, et l’Etat libanais a payé un prix fort pour cela. Je lui conseille de ne pas répéter cette erreur. »

Benny Gantz : « Comme vous le savez, un commando terroriste du Hezbollah s’est infiltré en Israël dans l’intention de porter atteinte à des soldats de Tsahal. Les soldats et les officiers de Tsahal ont agi avec professionnalisme et avec une grande précision, évitant ainsi un grave incident avec des pertes humaines. Israël est plus déterminé que jamais pour empêcher que l’on porte atteinte à sa souveraineté, à ses soldats et bien-entendu à ses citoyens. Le Liban et la Syrie sont des Etats souverains, c’est donc eux qui porteront la responsabilité douloureuse de toute action terroriste qui sera menée depuis leur territoire. Quiconque osera tester la puissance de Tsahal se mettra en danger mais aussi l’Etat depuis lequel il aura agi. Toute action dirigée contre l’Etat d’Israël sera suivie d’une réaction puissance, nette et douloureuse. Je veux dire de la manière la plus claire : Israël est prêt à réagir, Tsahal est prêt à agir. Toutes nos forces de sécurité et Tsahal continueront à agir partout où ce sera nécessaire, que ce soit près ou loin. »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90