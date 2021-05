Le président de Yamina s’est exprimé à la télévision israélienne pour tenter de justifier son ralliement à un gouvernement de gauche. De manière prévisible, il a présenté l’unique choix qui s’offre selon lui au pays : un gouvernement « d’union » ou de nouvelles élections. Il a présenté un tableau noir de la situation afin de préparer le terrain à son annonce et accusé Binyamin Netanyahou d’être responsable de la situation politique actuelle et de vouloir à tout prix mener vers de nouvelles élections.

Il a ensuite annoncé officiellement qu’il compte former un gouvernement « d’union nationale » avec « son ami » Yaïr Lapid, qui selon lui « raccommodera les déchirures du pays » et « travaillera pour tous les citoyens ». Avec audace, il a réfuté la définition de « gouvernement de gauche » et voulu rassurer « ses amis » du camp national en affirmant que ce gouvernement ne prendra pas de décisions dramatiques concernant Eretz Israël. Il est même allé jusqu’à dire que « ce prochain gouvernement sera plus à droite que le gouvernement actuel de Binyamin Netanyahou » !!! Au lieu de reconnaître qu’il a effectué un virage à 180° et trahi tous ses engagements, il a dénoncé « une machine de propagande parfaitement huilée » dirigée contre lui et ses amis.

« C’est l’une des décisions les plus complexes que j’ai dû prendre dans ma vie politique, mais je suis entier avec elle », a conclu le président du parti qui compte sept députés.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90