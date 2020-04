Une demi-heure après le Premier ministre, Benny Gantz a fait une déclaration à la télévision, trois heures avant la fin du délai que lui a confié le président Rivlin. Dans la première partie de son intervention il a justifié son attitude politique jusqu’à présent, expliquant que tout ce qu’il a fait était pour le bien du pays et non pour ses intérêts politiques ou personnels, notamment le renoncement à certaines de ses promesses fermes de campagne. Au passage, il a rappelé que ce sont ses anciens partenaires de Bleu-Blanc (1ère version) qui avaient choisi de quitter.

Puis il a lancé un appel à l’union, s’adressant directement à Binyamin Netanyahou en lui disant qu’ils avaient besoin l’un de l’autre pour redresser le pays. Benny Gantz a répété à plusieurs reprises que pour lui « Israël passe avant tout » et qu’il mettrait tout de de côté pour le bien du pays et de ses citoyens. Benny Gantz a également rappelé que chaque partie avait dû renoncer à certaines de ses revendications afin de créer un gouvernement d’urgence mais que son parti avait tenu ferme sur la question cruciale de « la préservation l’Etat de droit et de la démocratie ».

Contrairement à ce qu’annonçaient les chroniqueurs politiques, le discours de Benny Gantz n’a inclus aucune menace vis-à-vis du Premier ministre quant à une légifération personnalisée contre lui au cas où les pourparlers échoueraient. Soit Benny Gantz a voulu donner encore une chance à un accord en s’abstenant de menaces soit il sait que le calendrier ne permet pas de toute manière de mener à bout un tel processus législatif avant la date butoir de la dissolution de la Knesset.

Quoi qu’il en soit ce fut une intervention « modérée », davantage sur un mode défensif et un appel ultime plutôt que sur des accusations ou des menaces de le part de celui qui sera peut-être dans quelques jours au côtés de Binyamin Netanyahou dans un gouvernement.

« C’est la minute de vérité, Binyamin Netanyahou, soit un gouvernement d’urgence national soit de nouvelles élections », a conclu Benny Gantz.

Binyamin Netanyahou invite Benny Gantz :

Dès la fin de l’intervention de Benny Gantz, le Premier ministre a écrit sur son compte Twitter : « Benny, je vous attends ici, dans la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Rencontrons-nous et signons encore ce soir pour la constitution d’un gouvernement d’urgence nationale qui sauvera des vies et agira en faveur des citoyens d’Israël »

Photo Miriam Alster / Flash 90