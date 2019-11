De manière assez exceptionnelle, le président de la Knesset Yuli Edelstein a demandé à faire une déclaration solennelle depuis ses bureaux.

Il a annoncé avoir obtenu l’accord des dirigeants du Likoud et de Bleu-Blanc pour une ultime réunion mercredi soir entre les deux équipes de négociateurs afin de tenter de résoudre la crise politique. Avant cette réunion, il devait rencontrer séparément les deux équipes.

Dans son intervention le président de la Knesset a notamment dit: « Israël se trouve dans une situation d’urgence nationale qui pourrait mener à un écroulement économique et social. Je lance un cri d’alarme. C’est la minute de vérité de la politique israélienne. Il n’y aura pas d’autres moment. C’est le moment de choisir entre le leadership et la peur, entre la confiance de la population et une crise profonde de leadership…. »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90