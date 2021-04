Le président du parti Yamina a fait une déclaration télévisées lors de laquelle il a voulu répondre à la proposition que lui a faite Yaïr Lapid, de se joindre à lui et devenir Premier ministre en premier dans le cadre d’une rotation gouvernementale.

Après une longue introduction, portant des coups à gauche comme à droite et répétant qu’il ne transigera jamais sur les valeurs de droite qui l’animent, même pour une fonction élevée, Naftali a annoncé qu’il est prêt à négocier avec Binyamin Netanyahou pour former un gouvernement stable mais également qui reflètera la diversité des opinions et surtout, évitera de nouvelles élections. Il a rajouté que le peuple avait voté pour un gouvernement de droite.

Il a accusé certains politiciens à de faire des déclarations qui semblent déjà être des slogans en vue de cinquièmes élections et à ne pas rechercher que l’intérêt urgent du pays.

Mais à la fin de son intervention, tout le monde reste un peu sur sa faim, car Benett n’a pas donné de réponse très claire…

Yonatan Sindel / Flash 90