Le parti Yamina a annoncé lundi qu’il soutiendra toute motion de dissolution de la Knesset : « Le temps de ce mauvais gouvernement est échu », dit-on au parti de Naftali Benett, à deux jours du dépôt d’une telle motion à la Knesset.

Ce message est essentiellement dirigé vers Bleu-Blanc dont les divisions se font de plus en plus visibles quant à son maintien dans la coalition. Yamina accuse Benny Gantz de se cacher derrière l’argument selon lequel cette motion n’aurait aucune chance de passer et donc, de voter contre. Naftali Benett met donc Benny Gantz et son parti au défi. Mercredi dernier, les députés Yamina avaient quitté l’hémicycle au moment d’un vote de censure, suite aux vives critiques subies il y a quelques semaines lorsque Naftali Benett et Matan Kahana avaient voté en faveur d’une motion de censure déposée par Yaïr Lapid pour renverser Binyamin Netanyahou.

Bleu-Banc à la croisée des chemins

Après une réunion du parti Hossen Leisraël de Benny Gantz, qui a mis en évidence les divergences quant au maintien ou non de Bleu-Blanc dans la coalition, ce part va devoir très prochainement choisir dans quelle direction aller : trouver un nouveau compromis avec le Likoud sur les sujets en litige ou quitter le gouvernement et provoquer de nouvelles élections. Tout le monde est par contre d’accord pour estimer que les ultimatums répétitifs mais non concrétisés envers Binyamin Netanyahou réduisent encore un peu plus la crédibilité du parti qui est déjà assez mal en point dans les sondages.

D’après les observateurs politique, Benny Gantz serait prêt à « aller à Canossa » en repoussant le délai, pour des raisons évidentes : il vise toujours la rotation et sait que des élections seraient une très mauvaise chose pour lui et son parti. A l’inverse, le tandem Ashkenazy-Nisenkron pousse à mettre fin au « mariage raté » avec le Likoud car l’ancien chef d’état-major rêve de ravir à Benny Gantz la tête de Bleu-Blanc en cas d’élections.

Photo Yonatran Sindel / Flash 90