Le président de Yamina a fait une déclaration importante mercredi matin sur les ondes de la station 103FM : « Je suis prêt à entrer dans la coalition de Binyamin Netanyahou même sans fonction ministérielle, si l’on me confie un poste de coordinateur de la lutte contre le Corona, et à condition que l’on me donne les compétences effectives pour accomplir cette mission ».

A la suite de cette proposition, le député Guidon Saar a déclaré : « Yamina est partie intégrante du Camp national et est idéologiquement proche du Likoud. Il n’y a aucune raison pour que ce parti reste dans l’opposition ».

Depuis le début de la crise du Corona, Naftali Benett, alors ministre de la Défense, a pris à coeur de joindre Tsahal au combat contre le virus, avec beaucoup d’efficacité. Sa mobilisation, ses conseils et son énergie ont suscité des éloges à gauche comme à droite. Encore aujourd’hui, depuis les bancs de l’opposition, l’ancien ministre multiplie les interventions mais aussi les propositions concrètes afin de juguler la reprise de la propagation du virus tout en maintenant l’économie ouverte.

Si une telle proposition était acceptée, cela mettrait fin à l’anomalie de voir ce parti de droite mêler sa voix à celles de l’opposition de gauche et de l’extrême gauche. Un retour de Yamina dans le giron du bloc de droite de Binyamin Netanyahou pourrait aussi servir au Premier ministre en cas de nouvelles élections si les dissensions avec Bleu-Blanc s’amplifiaient. jusqu’à un point de rupture.

Photo Flash 90