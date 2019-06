Le gendre du président américain et également son émissaire spécial pour le processus de « paix » a fait une déclaration importante lors d’une interview à la chaîne qatarie Al-Jazeera. Il a dit que des futures négociations entre Israël et l’Autorité Palestinienne ne pourront pas se baser sur l’Initiative arabe mais sur une plateforme située entre celle-ci et les positions israéliennes. Il a souligné que l’Initiative arabe prise telle quelle n’est pas réaliste.

Il s’agit d’une déclaration politique importante car l’Initiative arabe, proposée par l’Arabie saoudite lors du sommet de la Ligue arabe de Riyad en 2002, prévoit une normalisation avec Israël mais en échange du « retrait israélien de tous les territoires, de l’établissement d’un Etat ‘palestinien’ avec ‘Jérusalem-Est’ comme capitale et d’une ‘solution viable’ pour les réfugiés ».

Une solution qui est bien entendu soutenue par l’Union européenne, qui exige des négociations mais en fixant déjà le résultat souhaité!

Quant à la conférence de Bahreïn, Jared Kushner y voit un succès dans le fait même du nombre de pays qui ont accepté d’y prendre part.

