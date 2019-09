Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est exprimé mardi à 18h depuis sa résidence, en présence des ministres et députés Likoud et de journalistes. Il y a fait une déclaration d’une importance historique. Il a commencé par rappeler que le Plan Trump se trouve « au coin de la rue » et sera sans doute présenté juste après les élections en Israël.

Puis il a posé la question aux citoyens-électeurs: « Qui voulez-vous qui soit face à Donald Trump pour négocier ce plan? » A ce propos Binyamin Netanyahou a rappelé les déclarations de Yaïr Lapid (« Il va falloir évacuer 80.000 Juifs de Judée-Samarie ») et de Benny Gantz (« Il faudra tirer les leçons de la Hitnatkout dans d’autres endroits? »).

Estimant que le Plan Trump représente des risques mais aussi des opportunités, le Premier ministre a annoncé deux décisions importantes: son intention d’étendre la loi israélienne sur les localités juives de Judée-Samarie en concertation avec l’Administration américaine mais surtout, et dès le lendemain des élections, d’étendre la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et le nord de la Mer morte. Binyamin Netanyahou a promis que le Jourdain restera à jamais la frontière orientale de l’Etat d’Israël.

Mais pour cela, il a expliqué que pour appliquer ce programme, il faudra que le peuple lui confie un mandat clair le 17 septembre. Il a conclu ainsi: « Nous n’avons jamais eu une si bonne occasion depuis la Guerre des Six Jours et nous n’en n’auront sans doute pas dans les cinquante prochaines années. Alors je me tourner vers vous, citoyens d’Israël: ‘Donnez-moi la force pour à assurer l’avenir d’Israël, donnez-moi la force pour fixer les frontières d’Israël' ».

Cette annonce du Premier ministre, comme il en a fait l’allusion, a été préparée en concertation avec les Etats-Unis puisque le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le conseiller à la Sécurité nationale John Bolton feront une conférence de presse commune mardi soir sur cette question. (Dernière minute: le président américain Donald Trump vient de limoger John Bolton pour « désaccords sur de nombreux points »)

Evidemment, au-delà de ces déclarations historiques extrêmement positives, le test sera leur mise en application, car Binyamin Netanyahou a déjà fait de nombreuses promesses concernant la Judée-Samarie qui n’ont jamais été mises en oeuvre.

Vidéo:

Photo Yonatan Sindel / Flash 90