Un succès diplomatique de plus pour Israël? Deux des plus hauts dirigeants pakistanais ont tenu des propos très encourageants.

Muhmad Qureshi, ministre pakistanais des Affaires étrangères (Photo Twitter)

C’est d’abord le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Mahmoud Qureshi, qui a souhaité une normalisation des relations entre son pays et l’Etat d’Israël. Il avait confié cela à un journaliste israélien lors de la Conférence de Munich sur la Sécurité. Une information positive pour Israël qui curieusement n’avait pas fait de bruits dans les médias…

Le chef de la diplomatie pakistanais a été suivi par l’ancien président pakistanais Perwez Musharraf qui pense la même chose! Il a indiqué que les excellentes relations entre Israël et l’Inde pourraient faire de Jérusalem un médiateur dans la crise qui oppose depuis longtemps le Pakistan et l’Inde.

Le Pakistan est l’un des pays musulmans les plus peuplés de la planète avec plus de 207 millions d’habitants et le seul pays musulman à posséder l’arme atomique.

L’essor de la diplomatie israélienne depuis une dizaine d’année est le plus impressionnant depuis la création de l’Etat.

Photo Illustration