Une audience s’est déroulée mercredi au tribunal militaire de Ma’hane Salem en présence du mari et de la fille d’Esther Horgen hy »d mais aussi du terroriste qui l’a sauvagement assassinée, Muhamad Kabha. Ce dernier n’a pas hésité a reconnaître qu’il avait été encouragé par les messages de l’Autorité Palestinienne et déclaré « qu’il était du droit des Palestiniens d’agir ainsi ».

Odélia, la fille d’Esther hy »d a raconté comment la vie de la famille a basculé du jour au lendemain après l’assassinat de sa maman et que la douleur s’amplifie de jour en jour. Elle a rappelé la joie de vivre et l’amour de tout un chacun qui caractérisait sa mère, en contraste avec l’acte de haine qui a mis fin tragiquement à sa vie. Le mari, Benjamin Horgen, a souligné le rôle et l’influence majeurs de l’Autorité Palestinienne dans les actes terroristes. Il a une nouvelle fois insisté sur le scandale des versements de salaires aux terroristes et s’est indigné du fait que les gouvernements israéliens permettent que se poursuive cette pratique. Il a exprimé sa crainte que la poursuite de cette pratique ne mène à de nouveaux assassinats et à de nouvelles familles endeuillées obligées de se rendre devant les tribunaux. Très digne et courageux, Benjamin Horgen a rajouté : « L’assassinat d’Esther laissera sur nous une cicatrice jusqu’à la fin de nos jours mais nous allons grandir de cela parce que nous avons choisi la vie ».

La famille Horgen appelle le gouvernement à agir contre l’AP qui incite quotidiennement au meurtre de Juifs, notamment en faisant cesser les versements des salaires. Au nom de la famille, l’avocat Morris Hirsch a demandé la peine maximale pour le terroriste et de faire en sorte « qu’il ne puisse pas s’enrichir de son crime ».

Photo Famille