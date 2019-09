Les déclarations historiques de Binyamin Netanyahou ont naturellement suscité de très nombreuses réactions, qui vont de l’enthousiasme à la condamnation en passant par le scepticisme.

Parmi les réactions positives, mis à part le Likoud, la plupart des présidents de conseils régionaux de Judée-Samarie ainsi que celui de la Vallée du Jourdain ont exprimé leur satisfaction, ont remercié le Premier ministre et espéré qu’il tiendra sa promesse.

Seule voix discordante à droite, celle de Yemina, qui tout en soutenant la souveraineté israélienne sur la majeure partie de la Judée-Samarie, estime que les propos du Premier ministre comportent un grand danger: celui de n’étendre la loi israélienne qu’aux localités juives mais pas au reste des territoires, ce qui risque de faire de chaque localité un îlot isolé, entouré d’ennemis et qui ne pourra pas se développer. Concernant la vallée du Jourdain à proprement parler, Yemina appelle le Premier ministre, comme test de bonne foi, de proposer la loi de souveraineté encore avant les élections, mercredi, au moment où la Knesset se réunira pour voter la loi des caméras. Enfin, à Yamina, on accuse Binyamin Netanyahou de n’avoir fait qu’un « coup de pub » dans le but de « voler » des voix à Yamina au profit du Likoud.

Dans l’opposition, les sons de cloche sont unanimement négatifs.

A Bleu-Blanc, avec prudence car le parti est également favorable au maintien de la vallée du Jourdain, on déclare: « Les habitants de la vallée du Jourdain ne doivent pas être utilisés comme acteurs dans une film de propagande. C’est Netanyahou qui avait élaboré un plan en 2014 pour céder la vallée du Jourdain. Les relations entre Israël et les Etats-Unis sont basées sur des valeurs et des intérêts communs et ils sont plus forts que tel ou tel Premier ministre ».

Amir Peretz, président du parti Avoda-Gesher a déclaré: « Nous attendons le jour où Binyamin Netaynahou fera une annonce dramatique sur l’état d’urgence social et la chèrté de la vie. Nous conseillons d’étendre la souveraineté sur la classe moyenne qui ploie et sur les centaines de milliers d’enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté… »

Tamar Sandberg (Meretz-Camp Démocratique): « Netanyahou vend le pays en échange de son immunité. Une annexion unilatérale constitue un danger pour l’Etat d’Israël et prouve que l’actuel gouvernement israélien n’est pas un partenaire pour la paix… »

Ayman Oudeh (Liste arabe): « Il ne s’agit pas seulement d’un bluff électoral. Le rêve d’apartheid de la droite est fait de deux processus parallèles: l’effacement du statut des Arabes israéliens et l’annexion des territoires ».

