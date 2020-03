Dans une conférence de presse qualifiée de « réunion d’urgence » le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est exprimé samedi soir à la télévision. Il a rappelé que le bloc de droite avait battu le bloc de gauche (sans la Liste arabe) avec 12 sièges d’avance – en y incluant Avigdor Lieberman – et a sévèrement attaqué Bleu-Blanc qu’il accuse d’avoir rompu tous ses engagements d’avant les élections en s’apprêtant à faire alliance avec la Liste arabe unifiée pour « voler les élections ». Il a dénoncé le « cynisme sans limites » des dirigeants de Bleu-Blanc et dénoncé la volonté de Bleu-Blanc de vouloir faire voter une loi personnelle rétroactive afin de boycotter sa personne alors que tous les électeurs qui ont voté en faveur des partis qui le soutiennent l’ont fait en connaissance de cause. Il a précisé que la Liste arabe était disqualifiée non pas parce que ses membres sont arabes (sauf un) mais parce qu’ils sont opposés à l’Etat d’Israël comme patrie du peuple juif, considèrent les soldats de Tsahal comme des criminels de guerre et soutiennent le terrorisme antijuif.

Sous la applaudissements de l’assistance Binyamin Netanyahou a déclaré: « Je suis là pour rester, et je resterai chef du Likoud ».

Il a averti que les électeurs puniront ceux qui leur auront ainsi tourné le dos et piétiné leurs engagements d’avant les élections.

Binyamin Netanayahou a également évoqué la pandémie du coronavirus et a révélé avoir suscité une vidéo-conférence avec des dirigeants de la planète afin de voir comment combattre ensemble ce fléau. Il a également annoncé des aides financières pour aider les entreprises touchées et la mobilisation du monde scientifique pour trouver des remèdes.

Après son intervention, le Premier ministre a répondu par écran interposé à des citoyens qui posaient des questions ou qui lui ont apporté leur soutien face à ce qui est en train de se passer sur le plan politique.

