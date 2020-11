Déclaration du coordinateur national du Corona

En raison de la remontée de la contamination, le nouveau coordinateur national de la lutte contre le Corona, Prof. Nahman Asch a fait une déclaration à la presse qui n’encourage guère à l’optimisme. Le nombre quotidien de personnes malades supplémentaires a une nouvelle fois franchi le cap des mille. Le Prof. Asch a prévenu qu’il n’hésitera pas à recommander au gouvernement d’imposer un troisième confinement général. Il a également averti des risques de redémarrage massif de la contamination à partir de la réouverture dimanche d’une partie des établissements scolaires et de celle des centres commerciaux dès vendredi.

Par ailleurs, le coordinateur national a prévenu les citoyens d’Israël qu’il faudra vivre encore pendant au moins un an dans la « routine Corona » avec toutes les restrictions et consignes que cela comprend. « Nous devons encore nous attendre à des jours difficiles », a précisé Prof. Asch.

Il a également critiqué les « irresponsables qui mettent les autres en danger en se rassemblant, en ne portant pas de masques ou en organisant des événements de foules » : « La majorité de la population se comporte de manière responsable mais une minorité représente un danger pour les autres ».

Sur la question du vaccin, Prof. Asch a indiqué que cela prendra encore du temps et a estimé qu’un vaccin efficace pour toute la population ne sera disponible qu’au milieu de l’année 2021.

Concernant les prochaines étapes, le Prof. Asch a déclaré : « Ma mission est de vous protéger d’un redémarrage de la maladie tout en tentant de permettre une routine de vie optimale (…) L’an prochain, nous prendrons plusieurs mesures qui allègeront la vie de ceux qui ne sont pas malades. Je vais transmettre davantage de compétences aux collectivités locales et collaborer avec elles. La politique des ‘feux de signalisation’ ne sera plus uniquement pour les villes mais également pour les individus. Nous introduirons un ‘passeport vert’ pour les personnes qui sont a bas risques de contaminer les autres ou être contaminés. La question que l’on me pose le plus est : ‘Y aura-t-il un troisième confinement?’ C’est probable. Le confinement est le reflet de notre attitude et actuellement, la courbe de la maladie remonte. Le taux de contamination dépasse une nouvelle fois le chiffre 1 (une personne contamine plus qu’un autre personne) et cela risque de mener à un nouveau confinement. Pour l’éviter, il faut absolument que nous respections tous les consignes… ».

Photo Ordre des médecins