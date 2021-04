Lors d’une cérémonie au mémorial du mont Herzl, dans le cadre des événements liée à la Journée du Souvenir qui aura lieu mercredi, le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi a dressé un bref bilan de l’année 2020, assorti d’un message à l’intention des ennemis d’Israël : « Les opérations de Tsahal au Moyen-Orient e déroulent pour la plupart de manière cachée aux yeux de nos ennemis. Ils connaissent les capacités de Tsahal et pèsent bien leurs décisions avant de faire quoi que ce soit. Grâce aux actions complexes que nous avons menées l’an passé, l’année 2020 a été l’une des plus calmes et sécures pour les citoyens du pays. Nous continuerons à agir à la fois avec puissance et discernement, avec détermination et sens des responsabilités, afin d’assurer la sécurité de l’Etat d’Israël, afin que ne vienne pas se rejouter des noms à ce mémorial ».

Photo Flash 90