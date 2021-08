Le Premier ministre Naftali Benett a fait une déclaration avant de s’envoler pour revenir en Israël : « La rencontre avec le président Joe Biden a été très fructureuse. Entre le président Biden et moi s’est tissé un lien personnel basé sur la confiance. Nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés et même au-delà. Nous avons convenu avec les Américains d’effectuer un travail stratégique conjoint afin de stopper la course de l’Irab vers l’arme atomique. Nous avons fait un grand pas dans la constitution d’une force de frappe israélienne et avons avancé sur un dossier qui intéresse beaucoup les Israéliens : l’exemption de visa d’entrée aux Etats-Unis (…) Je veux remercier le président Biden pour son chaleureux accueil…. »

Mais l’image qui restera dans les mémoires sur cette rencontre sera incontestablement celle du Premier ministre israélien s’exprimant devant un président américain…somnolant !

Photo Avi Ohayon / GPO