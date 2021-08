Le Premier ministre Naftali Benett est arrivé aux Etats-Unis et a déjà accordé uen interview au quotidine New York Times. Sur le volet iranien, il a estimé qu’il fallait créer une coalition régionale contre l’Iran en coopération avec les Etats-Unis.

Sur le dossier israélo-palestinien, Benett a voulu « ménager la chèvre et le chou ». Il a souligné que le conflit ne se résoudra pas dans un avenir proche, que son gouvernement ne créera pas d’Etat ‘palestinien’ mais qu’il n’a pas non plus l’intention de mettre en pratique le plan d’extension de souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Il a exprimé son opposition à une une reprise du dialogue avec l’Autorité Palestinienne dans le cadre de son gouvernement. Il a cependant promis « une percée économique en faveur des Palestiniens » mais qui ne pourra pas résoudre un conflit vieux de 130 ans. Le Premier ministre a également indiqué qu’il est prêt à lancer une vaste opération militaire contre le Hamas, si cela est nécessaire, même au prix de la perte du du soutien du parti Ra’am.

Naftali Benett doit rencontrer jeudi le président américain Joe Biden.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90